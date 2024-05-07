ЧП со стрельбой произошло на границе Киргизии и Таджикистана

Днем вторника, 7 мая, на границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные от пограничной службы.

Так, уточняется, что ЧП имело место в 12:20 по местному времени в районе села Ак-Босого, что в Баткенской области на участке государственной границы. Погранотряд Киргизии заметил таджиков, которые пасли скот на расстоянии не больше, чем 300 метров от границы.

Пограничники попросили чабанов покинуть территорию, но это требование было проигнорировано. Потом и вовсе таджики стали закидывать камнями военных, а также и стрелять по ним. Тогда кыргызские пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов, и чабаны вернулись на территорию Таджикистана. Среди военных пострадавших нет, а один таджик, по предварительной информации, получил ранение в ногу. Эта информация уточняется.