В одном из московских кафе сети «Кофемания» произошёл курьёзный случай: за добавление кипятка в чай с посетительницы взяли почти 700 рублей. Девушка просто попросила подогреть её напиток, но в счёте появилась строка «Инфьюз», под которой подразумевалась обычная горячая вода.

Собственно, за 400 мл нужно было заплатить сумму, сопоставимую с ценами на чашку кофе в премиальных местах. Произошедшее вызвало шок и бурное негодование пользователей в соцсетях после того, как девушка в качестве подтверждения выложила принесенный ей официантом для оплаты чек.

Фото: [ соцсети ]

Как сообщили эксперты рынка общественного питания телеканалу "М24", повышение цены на обычную воду — это, скорее, маркетинговый приём для увеличения прибыли, а не реальная необходимость. В современных кафе и ресторанах зачастую придумывают вымышленные названия и позиции в меню, чтобы выделиться и оправдать завышенные цены.

Реальная стоимость горячей воды крайне низка, что вызывает недоумение у потребителей и критику со стороны надзорных органов.

В крупных городах подобные инциденты происходят довольно часто. Некоторые заведения применяют нестандартные термины и предлагают дополнительные «услуги», которые, по сути, не требуют никаких затрат.

В Азии и Европе в местном общепите горячую воду обычно клиентам предоставляют бесплатно или за символическую плату, что отражает традиционный подход к обслуживанию клиентов.

В России же люди в кафе и ресторанах часто сталкиваются с непривычными ценами, что обусловлено высокой конкуренцией и запутанностью в системе ценообразования.

