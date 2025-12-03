В России могут запретить круглосуточные магазины

Законодательное собрание Кировской области выступило с инициативой запретить работу круглосуточных магазинов на территории России. Соответствующий законопроект направлен в Государственную думу, пишут «Известия».

Отмечается, что эта инициатива направлена на борьбу с нелегальной ночной продажей алкоголя, которая, несмотря на существующий федеральный запрет, продолжается в небольших торговых точках, работающих в круглосуточном режиме.

Как отмечает издание, в Кировской области эта проблема стоит особенно остро. Ночная торговля спиртным создает криминогенную обстановку и приводит к нарушениям общественного порядка.

Парламентарии предлагают закрепить за субъектами РФ право устанавливать дополнительные ограничения на режим работы торговых точек в ночное время.

Напомним, что федеральным законом уже запрещена розничная продажа алкоголя с 23:00 до 08:00, за исключением предприятий общественного питания.

При этом региональные власти и сейчас могут полностью запретить продажу спиртного даже в кафе и ресторанах, если те расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Ранее исследование показало, что перебои с Сетью вызывают у россиян больше тревоги, чем запрет алкоголя.