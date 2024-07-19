В Комлесхозе Подмосковья озвучили размер долга, которые лесопользователи должны вернуть в федеральный бюджет

Подмосковные компании-лесопользователи должны вернуть в федеральный бюджет более 72 миллионов рублей за использование лесов. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области со ссылкой на данные Реестра, опубликованные по итогам работы за полгода 2024 года.