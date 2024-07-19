В Комлесхозе Подмосковья озвучили размер долга, которые лесопользователи должны вернуть в федеральный бюджет
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
Подмосковные компании-лесопользователи должны вернуть в федеральный бюджет более 72 миллионов рублей за использование лесов. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области со ссылкой на данные Реестра, опубликованные по итогам работы за полгода 2024 года.
«В опубликованном реестре 42 юридических лица, общая сумма их задолженности по действующим договорам составляет более 72 миллионов рублей», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
По его словам, в число крупных должников вошли АО «Кварцит», ООО «ГринЛайф», Союз «Арго 2000», АО «Ломар Инт», ООО «Глобалсет» и ООО «Балтэко». Суммарно они должны вернуть в бюджет более 53 миллионов рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.