Фермерский фестиваль состоится в Подмосковье

«Гости фестиваля смогут насладиться атмосферой подлинной деревенской ярмарки и приобрести натуральную продукцию, а также попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам в русской печи. Кроме того, каждый посетитель сможет оценить на вкус натуральные продукты, представленные на ярмарке», — говорится в сообщении.