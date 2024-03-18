Фермерский фестиваль состоится в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В эту пятницу откроется «Королевский фермерский фестиваль», до конца недели жители и гости Подмосковья смогут приобрести на нем продукты и авторские изделия местных фермеров. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Гости фестиваля смогут насладиться атмосферой подлинной деревенской ярмарки и приобрести натуральную продукцию, а также попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам в русской печи. Кроме того, каждый посетитель сможет оценить на вкус натуральные продукты, представленные на ярмарке», — говорится в сообщении.
Для посетителей будут доступны молочная продукция, сыры, мед, мясные и рыбные изделия. Помимо этого, для детей и взрослых проведут мастер-класс по изготовлению деревянных игрушек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.