В космической отрасли в Подмосковье трудятся свыше 30 тысяч человек

В Подмосковье в космической отрасли трудятся более тридцати тысяч человек, сообщил пресс-служба Московской областной думы.

Речь идет о людях, которые работают в крупных и средних организациях ракетно-космической промышленности. В регионе таких насчитывается семнадцать. Только в прошлом году их общий объем выпускаемой продукции превысил сто миллиардов рублей.

«Подготовка рабочих кадров и специалистов для предприятий ОПК <…> ведется подмосковными ссузами по двадцати двум программам среднего профессионального образования», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области озвучил важные кадровые решения в региональном правительстве.