Губернатор Московской области озвучил важные кадровые решения в правительстве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов озвучил важные кадровые решения.

«У нас сегодня следующая ситуация. Ирина Александровна Каклюгина у нас переходит на другую работу», — сказал он.

В связи с этим Воробьев попросил Московскую областную Думу рассмотреть на позицию первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна, который сейчас является министром образования Московской области. На должность министра при этом предложено назначить Артема Охрименко. Кроме того, губернатор попросил депутатов Московской областной Думы рассмотреть на должность вице-губернатора Московской области Марию Нагорную, которая занимается делами, связанными с взаимодействием со внутренней политической жизнью региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.