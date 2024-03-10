В Краснодарском крае заметили памятник Пригожину и Уткину

По словам бывших членов ЧВК «Вагнер», памятник их погибшим командирам Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину установят, предположительно, в курортном городе Горячий Ключ на кладбище, где захоронены многие участвовавшие в СВО бойцы ЧВК.

Фото монумента уже появилось в пабликах в сети. Он предоставляет из себя две ростовые фигуры «первого» и «девятого» с выгравированными на них военными жетонами.

Ранее мы сообщали, что 25-летний Павел Пригожин, сын погибшего в авиакатастрофе предпринимателя Евгения Пригожина, возглавил подразделение Росгвардии, в которое вошли бывшие бойцы основанной отцом ЧВК «Вагнер».

После гибели основателя частная военная компания вошла в структуру Росгвардии. Со всеми бойцами подразделения будет заключен индивидуальный контракт, при этом внутренняя структура компании останется прежней.