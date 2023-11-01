Сын Евгения Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер»
Фото: [соцсети]
25-летний Павел Пригожин, сын погибшего в авиакатастрофе предпринимателя Евгения Пригожина, возглавил подразделение Росгвардии, в которое вошли бывшие бойцы основанной отцом ЧВК «Вагнер».
После гибели основателя частная военная компания вошла в структуру Росгвардии. Со всеми бойцами подразделения будет заключен индивидуальный контракт, при этом внутренняя структура компании останется прежней.
В объявлении о приеме на службу в компанию уточнялось, что в «Вагнере» больше не будут служить лица, отбывающие наказание в колонии.
Ранее Павел Пригожин заявил о готовности возглавить ставшее легендарным подразделение.
«Кроме меня, некому продолжать дело моего отца. Горевать и скорбеть больше нет времени», – написал он в соцсетях.