В Красногорске продолжается устройство фасадных конструкций детского госпиталя

В Красногорске продолжается устройство фасадных конструкций областной детской больницы, сообщили в Минстрое Подмосковья. Специалисты занимаются кровлей, инженерными коммуникациями, монтажом вентиляционной системы, установкой лифтового оборудования.

На стройплощадке работает восемь камер видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион» и инфосистеме областного Минстроя «Мониторинг объектов строительства».

В новой больнице смогут оказывать помощь четырнадцати тысячам маленьких пациентов в год. Помимо отделений хирургии, реанимации, неврологии, ортопедии и других, в учреждении обустроят стационар на 420 коек, диагностический центр на триста посещений.

Медпомощь будут оказывать по двадцати восьми профилям. В штат войдут четыре сотни врачей и порядка девятисот медсестер.

Площадь учреждения составит 114 тысяч квадратных метров. Завершить строительство больницы планируется весной следующего года.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в учреждении будут оказывать помощь детям со всей страны.