В Красногорске ручная ласка укусила гостя и спровоцировала вакцинацию от бешенства

В подмосковном Красногорске 23-летний местный житель пострадал от укуса домашнего хищника. Как сообщили в пресс-службе Красногорской больницы, инцидент произошел в гостях у друзей, которые держат ласку в качестве питомца, передает портал REGIONS .

Молодой человек самостоятельно обратился за медицинской помощью — врачи обработали рану на первом пальце левой руки и провели вакцинацию против бешенства, так как укусы даже полудиких животных несут потенциальный риск заражения.

Медики отмечают, что подобные случаи не единичны: владельцы экзотических животных часто получают травмы из-за инстинктивного поведения питомцев. Даже прирученные хищники сохраняют природные реакции, которые могут проявиться внезапно. Специалисты рекомендуют заранее изучать особенности содержания таких видов и учитывать их поведенческие нюансы, поскольку они требуют специфических условий ухода и не всегда подходят для домашнего содержания без подготовки.