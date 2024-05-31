В Красноярске выявили автовладельца, накопившего более 200 неоплаченных штрафов

В Красноярске выявили автовладельца, за которым числится более 200 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД за короткое время.

Сотрудники ДПС при несении службы остановили автомобиль «Киа Оптима». 54-летнего водителя пригласили для беседы в отделение.

Мужчина рассказал, что иномаркой, как правило, управляет сын — вероятно, он и накопил такое количество штрафов.

Всего через несколько часов автовладелец оплатил штрафы в полном объеме — 115 тысяч рублей. В Госавтоинспекции он пообещал, что больше не доверит сыну управление автомобилем.

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