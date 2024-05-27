Автоэксперт Сажин назвал причины невозможности снятия передвижных камер фиксации нарушений

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, запрещающий использование передвижных и мобильных камер фото- и видеофиксации для автоматического обнаружения и наложения штрафов за незначительные нарушения правил дорожного движения. По словам автоэксперта Владимира Сажина, полностью избавиться от мобильных комплексов фиксации превышения скоростного режима не получится. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что это практически все равно что постараться прокрутить фарш в обратную сторону. То есть фарш обратно куском мяса не станет. При этом введение запрета на использование мобильных комплексов на тех участках дороги, где уже установлены стационарные комплексы, рационально.

По мнению эксперта, в России существуют участки дороги, где число стационарных и мобильных комплексов напоминает лес в хороший грибной сезон. При этом такие меры больше похожи на метод зарабатывания денег, нежели на профилактику ДТП.