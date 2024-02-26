В Кремле ответили на информацию об обмене Навального за день до его смерти

Оппозиционные источники и ряд телеграм-каналов распространили информацию о том, что Алексея Навального* якобы планировалось обменять в феврале на экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал эти слухи, сообщает URA.RU со ссылкой на зарубежный источник.

Красиков расправился в столице Германии с боевиком Зелимханом Хангошвили, последователем и советником Шамиля Басаева. По информации из Сети, осужденного хотели обменять на Навального 14-16 февраля. Однако он умер за день до предполагаемой даты обмена.

Однако в Кремле о такой информации не знают. Дмитрий Песков ее опроверг, ведь официальное решение о таких манипуляциях на самом деле никто не принимал.

«Мне неизвестно о таких соглашениях», — заявил Песков в беседе с британской газетой Financial Times.

Напомним, что Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в ЯНАО. Политику было 47 лет. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Ранее сообщалось, что мать Навального осмотрела тело и подписала свидетельство о смерти.

*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов