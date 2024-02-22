Мать Навального подписала свидетельство о смерти сына после осмотра тела

Мать Алексея Навального* Людмила осмотрела тело сына 21 февраля. Ее допустили сотрудники Следственного комитета, которые отвезли покойного политика в морг Салехарда.

Первые результаты исследования смерти Навального подтвердили, что он умер по естественным причинам. После осмотра тела Людмила подтвердила это, оставив подпись на медицинском свидетельстве о смерти.

«Вчера вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали мне Алексея», — сообщила Навальная в видеообращении.

При этом Людмила заявила, что тело Навального ей не выдали для захоронения. По ее словам. политика намерены хоронить тайно.

Напомним, что Алексей Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО. Изначально сообщалось, что у него оторвался тромб после прогулки. Точные причины смерти пока неизвестны, их обещали установить.

Ранее Дмитрий Медведев предположил, что Юлия Навальная ждала смерти мужа. Полагают, что супруга политика будет вести карьеру вместо него и получать финансирование. Зампред Совбеза РФ признался, что не может сказать об оппозиционере и его семье ничего хорошего.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов