В Кремле ответили, соблюдает ли Путин Великий пост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил корреспонденту «Газеты.Ru» на вопрос о том, соблюдает ли Владимир Путин Великий пост вместе с православными верующими России.

Великий пост стартовал в России с 3 марта. Верующие будут соблюдать его до 19 апреля, вплоть до начала Пасхи. В Кремле не смогли подробно рассказать, присоединился ли Владимир Путин к православной «диете», но обещали уточнить информацию.

«Мне нужно уточнить, не могу ответить на этот вопрос», – сказал Песков журналистам.

Однако в СМИ вспомнили ответы на этот вопрос за прошлые годы. Например, в 2021-м представитель Кремля заявил, что соблюдение поста — это личное дело каждого. Он не стал раскрывать рацион президента. Годами ранее сам Владимир Владимирович отвечал, что всегда соблюдает православные посты. Заявление он сделал в 2017 году во время визита на завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ».

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