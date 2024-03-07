В Кривом Роге украинка собирала деньги на помощь ВСУ и тратила их в онлайн-казино

Жительница Кривого Рога собирала через соцсети деньги на нужды ВСУ, а тратила их на игру в онлайн-казино, рассказывает «Страна.ua».

В одном из жалостливых постов 26-летняя девушка умоляла скинуться всем миром на приборы ночного видения и дрон для военнослужащих. Каждая гривна на счету, утверждала псевдоволонтер.

В других обращениях украинка просила собрать средства на автомобили для ВСУ и лечение раненых.

Прокуратура утверждает, что подобным образом девушка насобирала 1,2 млн гривен (более 2,8 млн рублей).

Ранее сообщалось, что временно находящийся под контролем Киева Херсон стал настоящим рассадником лжеволонтеров, которые под предлогом сбора средств для армии косят от службы в ней.