В Липецкой области полиция задержала неадеквата, устроившего пожар в магазине
Фото: [t.me/bazabazon]
В магазине в селе Кулешовка Липецкой области неадекватный мужчина поджег продуктовый магазин, сообщает Baza.
Мужчина зашел в магазин, начал крушить прилавки, а затем достал бутылку с жидкостью для розжига и устроил пожар.
Пиромана вытащили из помещения и передали в руки прибывшей полиции. Бригада скорой помощи осмотрела нарушителя, после чего он был доставлен в отделение.
В результате инцидента никто не пострадал. О причинах вспышки ярости у мужчины не сообщается.
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