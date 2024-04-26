В Липецкой области полиция задержала неадеквата, устроившего пожар в магазине

В магазине в селе Кулешовка Липецкой области неадекватный мужчина поджег продуктовый магазин, сообщает Baza.

Мужчина зашел в магазин, начал крушить прилавки, а затем достал бутылку с жидкостью для розжига и устроил пожар.

Пиромана вытащили из помещения и передали в руки прибывшей полиции. Бригада скорой помощи осмотрела нарушителя, после чего он был доставлен в отделение.

В результате инцидента никто не пострадал. О причинах вспышки ярости у мужчины не сообщается.

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