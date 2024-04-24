В Кемерово наказали подростка за размахивание пистолетом в кафе

В столице Кузбасса в отдел полиции увезли студента, который нарушал спокойствие жителей в общественном пространстве и угрожал им пистолетом. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» .

Информация о молодом человеке, который угрожает посетителя кафе пистолетом, появилась в Сети. Позже об инциденте узнали и правоохранители: в отдел полиции «Рудничный» УМВД России по г. Кемерово позвонили из заведения общепита. Полицейские выехали на место и оперативно поймали хулигана.

Как оказалось, 17-летний кемеровчанин принес игрушечный пистолет в кафе «ради шутки». Предмет стрелял пластиковыми шариками и не представлял угрозы. Наставлял он их, по его словам, только на знакомых.

Несовершеннолетнего сибиряка привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Его ожидает штраф в размере 1 000 рублей или 15-дневный арест. В известность поставили комиссию ПДН и родителей. Последние также понесут ответственность за неисполнение своих обязанностей.

Отмечается, что хулиган ранее был студентом техникума, но уже как две недели его отчислили.

Ранее сообщалось, что в кемеровском ТЦ заметили подростков в странном амплуа: хозяйка и «пес» на поводке. В таком виде дети разгуливали по этажам, неприятно удивляя посетителей и сотрудников.