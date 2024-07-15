В Литве закрыли программу бесплатного высшего образования для украинцев

В Литве по просьбе властей Украины закрывают программу бесплатного получения высшего образования украинскими беженцами, сообщает LRT.

В литовском Министерстве образования заявили, что на Украине достаточно высших учебных заведений и не стоит поощрять «утечку мозгов» из страны.

Студенты, которые уже проходят обучение, смогут его завершить. Но с 1 сентября новых студентов из числа украинских беженцев набирать на бесплатное обучение перестанут. Они смогут претендовать на бюджетные места на общих основаниях.

Впрочем, некоторые вузы уже заявили о готовность продолжить программу за свой счет.

Ранее сообщалось, что Литва хочет запретить ротацию песен Григория Лепса и Олега Газманова на телевидении и радио.