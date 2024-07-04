Литва хочет запретить ротацию песен Лепса и Газманова на радио и телевидении

Литовская комиссия по радио и ТВ приняла решение убрать из местного эфира песни Григория Лепса и Олега Газманова. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Издание считает, что это очередная борьба с русской культурой.

Отмечается, что если граждане Литвы все же захотят слушать песни этих исполнителей, то нарвутся на штраф, который составляет, например, для юридических лиц – 50 тыс. евро. Таким образом, сумма наказания равна сумме наказания за нарушение международных санкций, поскольку и Лепс, и Газманов в прибалтийских государствах находятся под санкциями.

Тем не менее в Латвии из теле- и радиоэфиров этих артистов никто не убирает, поскольку Национальный совет по электронным СМИ Латвии считает, что не имеет права вмешиваться в редакционную политику электронных СМИ.