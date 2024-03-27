В Ливерпуле полиция разыскивает украинских радикалов, устроивших расистскую акцию

Украинские радикалы-националисты, сбежавшие от войны в Ливерпуль, устроили расистскую акцию. Теперь их разыскивает полиция.

Группа молодых людей вывесила на пешеходном мосту баннер с надписью: «Наша кровь, наша нация: отбросьте иммиграцию». Во время действа были вывешены флаги Великобритании и местного графства.

Украинские националистические паблики подтвердили, что участники акции были именно украинцами.

Теперь им после установления личностей грозит депортация на родину, где с мужчинами с удовольствием пообщаются местные военкомы.

Ранее рассказывали, что в Европе меняется отношение к украинским беженцам. Во многих странах ужесточают миграционные правила и предлагают украинцам пособие за возвращение на родину.