В Европе и других странах на украинских беженцев смотрят так, будто они «безнадежно больны». Им сложно найти работу и строить планы на будущее, а населению того или иного государства остается им лишь сочувствовать. Как оказалось, власти не могут предложить приезжим достаточно хорошую работу, пишет KP.RU .

Страны Евросоюза устают от помощи Украине и ее гражданам. В ряде государств ужесточают правила пребывания мигрантов и получения разных пособий, включая детских. Связано это с простым недовольством местного населения, которому не нравится оставаться наедине со своими проблемами. Раньше правительство больше участвовало в организации их жизни, как это и должно быть, но с прибытием украинцев изменилось слишком многое.

Даже в Нидерландах, одной из самых развитых стран в мире по уровню качества жизни, стали делать ужесточения миграционных правил. Там с недавних пор планируют ввести обязательство: трудящиеся беженцы с Украины должны будут выкладывать по 350 евро в месяц.

Ситуация в Германии еще сложнее. Там часто жалуются, что украинцы не могут или не хотят найти работу. Всему виной, как полагают, пособия по 500 евро в месяц.

В Швейцарии не скрывают, что украинцы мешают всем. Там даже предлагали ввести пособия в 4 тысячи евро на человека, если беженцы покинут страну. Такие призывы последовали после участившихся краж в магазинах.

В Эстонии гость украл у фермера свинью, в Польше человек ограбил маленькую девочку-соотечественницу. В большинстве случаев европейцы относились к беженцам с пониманием и пытались помочь, но после подобных случаев стали подозрительнее относиться в «несчастным». Им призвали выдавать только работу дворниками и дорожниками.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Европу ринулись более миллиона беженцев.