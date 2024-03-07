В Магадане на площади 1000 квадратов горит склад стройматериалов

На территории Магадана в ночь на четверг, 7 марта, вспыхнул склад со стройматериалами, проинформировала в своем аккаунте в соцсетях пресс-служба главка МЧС по Магаданской области.

Как уточнили в экстренных службах, в настоящее время спасатели пытаются локализовать пламя, но этого им пока не удается сделать.

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: Магаданская область, Магадан, улица Пролетарская, 239. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на площади 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении регионально управления МЧС.

Информации о пострадавших в ходе ЧП пока не поступало. Причины возникновения пожара не уточняются. С огнем пытаются справиться 45 специалистов личного состава МЧС и 11 единиц спецтехники.

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