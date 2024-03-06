Неисправная электропроводка могла стать причиной пожара в Раменском, где погибла 9-летняя девочка

В Подмосковье начали доследственную проверку по факту пожара в частном доме в Раменском, где погиб девятилетний ребенок, сообщила пресс-служба ГКУ СК России по Московской области.

Трагедия произошла этой ночью на улице Николая Фетисова. После тушения пожара было обнаружено тело девочки 2014 года рождения.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначен ряд экспертиз. Установление причин пожара и ход проверки взяла на контроль Раменская городская прокуратура.