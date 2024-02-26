В марте школьникам Подмосковья станет доступен новый урок в рамках проекта «Урок цифры»

В марте в подмосковных школах пройдет «Урок цифры» по технологиям тестирования . Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Ожидается, что в рамках данного урока дети смогут узнать об основных видах тестирования, инструментах и особенностях этой области, а также смогут развить цифровую грамотность. Доступные видеолекция и интерактивный тренажер научат школьников работать с цифровыми инструментами и познакомят с различными видами тестирования.

Открытый «Урок цифры» пройдет в середине марта в Одинцовской лингвистической гимназии. В пресс-службе ведомства отметили, что в тематическом уроке примет участие более полумиллиона тысяч обучающихся, а также восемнадцать тысяч педагогов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году.