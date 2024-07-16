В Минблаго Подмосковья назвали самую популярную губернаторскую карусель

Губернаторская карусель, расположенная в городском округе Ногинск, стала самой популярной в Подмосковья на прошлой неделе, ее посетили более 4,1 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В ведомстве уточнили, что карусель установили в 2021 году, одновременно на не могут прокатиться 44 человека. Аттракцион установили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в детском сквере в центре города. Ее можно посетить бесплатно.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».