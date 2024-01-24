В Минблаго Подмосковья назвали самые популярные губернаторские карусели

Самыми популярными губернаторскими каруселями в Подмосковье на прошлой неделе стали аттракционы на центральной площади в Одинцово и в Сергиевом Посаде, их посетили 500 человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В общей сложности за этот период на каруселях в парках и на общественных территориях региона прокатились 4,3 тысячи человек. В топе по посещаемости также оказалась карусель в Чехове, она приняла 400 посетителей. Отметим, что карусели являются бесплатными, в парках, где они установлены, также обустроены брендированные зоны «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.