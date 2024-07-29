В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые губернаторские карусели

На прошлой неделе самой посещаемой губернаторской каруселью стал аттракцион в Ногинске, на нем прокатились более 3,8 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В тройку лидеров также вошли карусели в Коломне и Воскресенске — их посетили более 3,2 тысячи и 3 тысяч человек соответственно. В общей сложности за неделю подмосковные карусели посетили более 20,1 тысячи человек.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию. Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.