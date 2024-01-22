В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые парки в крупных муниципалитетах региона

На прошлой неделе самым посещаемым парком в муниципалитетах Подмосковья, где проживают свыше 200 тысяч человек, стал парк «Пехорка» в Балашихе, его посетили 42 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Министерство благоустройства Подмосковья все больше уделяет внимание праздничной атмосфере в парках и лесопарках региона в зимний период. Посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение. Это позволяет создать у каждого гостя парка праздничное настроение в новогодние дни и привлекает все больше посетителей», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В пятерку самых посещаемых парковых территорий также вошли парк им. Л. Толстого в Химках, парк имени Лазутиной в Одинцово, парк Мира в Мытищах и парк «Космос» в Сергиевом Посаде. В общей сложности на прошлой неделе парки и лесопарки региона посетили 1,2 миллиона человек, что на 357 тысяч больше прошлогоднего показателя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.