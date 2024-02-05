В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые парки в крупных муниципалитетах
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым посещаемым парком в крупных муниципалитетах Подмосковья на прошлой неделе, в нем побывали 42 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В число самых востребованных на прошлой неделе также вошли парк им. Л. Толстого в Химках, парк имени Лазутиной в Одинцово, парк Мира в Мытищах и парк Гагарина в Сергиевом Посаде.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.