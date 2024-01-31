В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые парки
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Самым популярным парком в городских округах с населением от 100 до 200 тысяч жителей на прошлой неделе стал Пушкинский центральный парк, его посетили 50 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В числе лидеров также оказались Парк «Фабричный» в Истре, парк «Сестрорецкий» в Клину, парк «Елочки» в Домодедово и парк усадьбы Кривякино в Воскресенске. В общей сложности на прошлой неделе парковые территории региона посетили 1,2 миллиона человек, что на 391 тысячу больше прошлогоднего показателя.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.