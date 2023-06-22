В Минблаго Подмосковья рассказали, как преобразились центральные улицы Зарайска

В подмосковном Зарайске в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили улицы Советская и Октябрьская, сообщили в областном Минблаго. Здесь появились места для отдыха, малые архитектурные формы, фонтан и не только.

«Зарайск является исторической жемчужиной Подмосковья. Он входит в список исторических городов федерального значения. Его благоустройством мы занимаемся с 2019 года. За это время сделано очень многое», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

По словам министра, благоустройство продолжается и в этом году, сейчас обновляются территории вокруг Кремля, Музейная улица и набережная Осетра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переменах, которые произошли в Зарайске за несколько лет.