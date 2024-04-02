В Минблаго Подмосковья рассказали о подготовке пунктов проката летнего инвентаря в парках к летнему сезону

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

Более 200 зон проката инвентаря будут функционировать в парках Подмосковье в этом летнем сезоне, в регионе проведут подготовку пунктов проката к работе. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В них проведут технический осмотр и обслуживание инвентаря, уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Помимо этого, в регионе обновят инвентарь и запчасти. До начала работы точек проката специалисты также проведут инструктирование персонала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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