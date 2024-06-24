В Минблаго Подмосковья рассказали о посещаемости парков региона

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 1,6 миллиона человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число посещений зафиксировали в минувшую среду — в этот день в парках побывали более 326 тысяч человек. За выходные посещаемость составила более 439 тысяч человек. В число самых востребованных парков региона вошли парк Пехорка в Балашихе, Центральный парк Пушкинского округа, парк имени Толстого в Химках, парк Сестрорецкий в Клину и парк Мира в Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.