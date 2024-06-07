В Минблаго Подмосковья рассказали о реализации проекта «Светлый город»

В 2024 году в Подмосковье планируют провести освещение на 216 объектах, работы пройдут в рамках проекта «Светлый город», инициатором которого является губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«С 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать немало — нам необходимо осветить порядка 2,9 тысячи километров дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году рабочие установят около 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения. В общей сложности будет проведено более 306 километров линий наружного освещения. В ведомстве уточнили, что новыми системами освещения оснастят объекты улично-дорожной сети, общественные и дворовые территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.