В Минблаго Подмосковья рассказали, сколько человек побывали в парках региона за неделю

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 1,6 миллиона человек, что на 103 тысячи больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парки собрали в минувшую субботу — более 306 тысяч человек. В число самых посещаемых парков вошли парк Пехорка в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, парк Сестрорецкий в Клину, парк мира в Мытищах и парк Елочки в Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.