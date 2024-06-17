В Минблаго Подмосковья составили рейтинг самых посещаемых губернаторских каруселей

Губернаторская карусель, установленная в Сергиевом Посаде, стала самой посещаемой на прошлой неделе, на ней прокатились более 5,6 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В тройку лидеров также вошли карусели в Ногинске и Воскресенске — их посетили более 4,4 тысячи и 3,8 тысячи человек соответственно. В общей сложности на прошедшей неделе на аттракционах прокатились более 25,2 тысячи жителей и гостей Подмосковья.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию. Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.