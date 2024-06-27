В Минэкономики Подмосковья рассказали о реализации национальных проектов
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Богородский]
В 2023 году на реализацию национальных проектов в Подмосковье направили бюджет в размере 158 миллиардов рублей, что составляет 98% от плана. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.
В ведомстве уточнили, что в число нацпроектов со стопроцентной реализацией вошли «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные качественные дороги» и «Экология». Помимо этого, высокую степень реализации показали «Образование», «Здравоохранение» и «Демография».
«Из всех нацпроектов больше всего денег было направлено на «Безопасные качественные дороги» — 45,6 миллиарда рублей. В число самых кассовых вошли «Образование» (27,2 миллиарда рублей), «Жилье и городская среда» (23,5 миллиарда рублей) и «Здравоохранение» (21,6 миллиарда рублей)», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.