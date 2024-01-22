В Мингосуправления Московской области перечислили частые темы обращений граждан к властям

Общество

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На прошлой неделе жители Подмосковья чаще всего обращались к властям по теме дворов, в общей сложности они направили 26,5 тысячи сообщений по данной тематике. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Кроме того, в числе наиболее популярных тем оказались дороги (7,1 тысячи), энергетика (4,5 тысячи), транспорт (4,3 тысячи) и медицина (3,4 тысячи). В министерстве уточнили, что все обращения граждан, которые поступают в социальных сетях, на горячую линию губернатора и ведомств, через портал «Добродел», направляют в Центр управления региона. Сотрудники ЦУРа оперативно обрабатывает их, чтобы решить проблемы граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области