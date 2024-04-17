В Мининвесте Подмосковья рассказали о поддержке Фонда микрофинансирования

Так, например, в 2024 году предприниматель из Наро-Фоминска сменил статус «самозанятого» на статус «индивидуальный предприниматель», в том числе, благодаря займу в фонде по программе «Самозанятый» в размере 500 тысяч рублей. Деньги были направлены на развитие ремесленной мастерской сыродавленых масел «Жива да Здрава». Кроме того, предприниматель также реализовал серию растительных протеинов с добавлением сублимированных ягод и фруктов без искусственных красителей, ароматизаторов. Узнать подробнее о программах фонда можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.