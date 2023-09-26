В Министерстве благоустройства Подмосковья подвели итоги работы за пять лет. В этом году ведомство отмечает свое пятилетие.

В министерстве отметили, что Подмосковье входит в число лидеров рейтинга Минстроя РФ по качеству городской среды. Семьдесят населенных пунктов региона имеют статус городов с благоприятной городской средой.

За прошедшие годы в области реализовали проекты по благоустройству 480 объектов. В их числе – 194 пешеходные зоны, тридцать семь площадей, семьдесят один сквер, сорок четыре набережные, двадцать лесопарков.

В Подмосковье насчитывается 193 парка и лесопарка с 50 зонами отдыха и досуга. По итогам прошлого года посещаемость парковых территорий превысила пятьдесят семь миллионов человек.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Киово в Лобне.