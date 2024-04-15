В Минсельхозпроде Московской области рассказали о реализации программы «Подмосковные 10 га»

На территории Московской области реализуется программа «Подмосковные 10 га», позволяющая фермерам региона получить земельный участок в безвозмездное пользование на срок до шести лет. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что на данный момент свободными остаются 52 земельных участка. Получить их могут владельцы КФХ, зарегистрированных на территории Подмосковья, у которых нет налоговой задолженности. Помимо этого, они должны быть готовы выполнить обязательства по эффективному использованию земельного участка. Узнать подробнее о программе и необходимых документах можно здесь. Отметим, что помощь в подготовке пакета документов осуществляют специалисты Центра фермерских компетенций Московской области, обратится в него можно по номеру +7 (498) 602-29-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.