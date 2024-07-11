В Минсельхозпроде Подмосковья назвали лучшие ветеринарные станции по версии жителей

Подольская участковая ветеринарная лечебница (ул. Талалихина, д. 19) стала лучшей среди учреждений Госветслужбы в Подмосковье, рейтинг клиник был составлен на основе оценок местных жителей, которые оставили более семи тысяч отзывов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В тройку лидеров также вошли Щелковская станция по борьбе с болезнями животных (ул. Сиреневая, д. 9, корп. 1) и Ступенский ветеринарный пункт р. п. Михнево, р. п. Жилево (ул. Московская, д. 19). В ведомстве добавили, что по результатам оценок жителей большая часть учреждений Госветслужбы региона получили более 4,7 балла. Отметим, что по вопросам работы ветеринарных станций можно обратиться по телефону единого контакт-центра областной ветслужбы: +7(495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.