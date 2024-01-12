В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о подготовке сельхозтехники для весенне-полевых работ

Аграрии Московской области начали подготовку к весенне-полевым работам 2024 года, готовность тракторов, прицепной и навесной техники уже достигла 85%. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве уточнили, что весной в работах планируют задействовать более 3,4 тысячи тракторов, 570 сеялок, 760 плугов и более 700 культиваторов и комбинированных агрегатов.

«Ежегодно в региональном бюджете предусматриваются средства на выплату субсидий для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на приобретение техники, оборудования для производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки», — отметил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Сейчас специалисты проводят дефектовку и определяют потребности в запасных частях и материальных ресурсах. Помимо этого, в регионе создадут рабочие планы и сформируют штабы, которые позволят оперативно принимать меры по решению возникающих проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.