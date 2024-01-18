В Минсельхозпроде Подмосковья разъяснили порядок регистрации домашних животных

С сентября прошлого года владельцы домашних животных в Подмосковье могут зарегистрировать своих питомцев через региональный портал госуслуг, напомнили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регистрация нужна для того, чтобы в случае пропажи питомец не попал в чужие руки, а также для быстрой идентификации животного, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, процесс регистрации условно можно разделить на два этапа: первый — внесение сведений о животном и его владельце в реестр, второй — идентификация. Для этого нужно просто посетить государственную ветеринарную клинику и подтвердить, что указанные в заявлении сведения соответствуют питомцу. При себе нужно иметь два паспорта — свой и питомца. В документе должны быть отметки о вакцинации и номер чипа, если он есть у животного.

«Также для удобства жителей и сокращения времени регистрации, на портале государственных услуг Московской области был создан сервис, через который можно подать электронное заявление на регистрацию, выбрать ближайшую ветклинику, дату и время посещения», — указал Владислав Мурашов.

Министр добавил, что сейчас в Московской области зарегистрировано свыше 4,5 тысячи домашних животных. Их учет ведется в единой электронной базе региона.

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