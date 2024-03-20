В Минсельхозпроде Подмосковья заявили об уменьшении площади произрастания борщевика Сосновского в регионе

Площадь произрастания борщевика Сосновского, который является опасным сорным растением, в Подмосковье в период с 2022 по 2023 год уменьшилась на 2,3 тысячи гектаров, в регионе ежегодно проводятся комплексные мероприятия по его удалению. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.