В Минсельхозпроде Подмосковья заявили об уменьшении площади произрастания борщевика Сосновского в регионе
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Площадь произрастания борщевика Сосновского, который является опасным сорным растением, в Подмосковье в период с 2022 по 2023 год уменьшилась на 2,3 тысячи гектаров, в регионе ежегодно проводятся комплексные мероприятия по его удалению. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В 2024 запланированы рейдовые осмотры частных территорий на площади около 18 тысяч гектаров, а также обработка на муниципальных и неразграниченных формах собственности земельных участках площадью поражения порядка 24 тысяч гектаров. Мы проводим эффективную работу, чтобы максимально обезопасить жителей в период активного роста и цветения борщевика», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Он подчеркнул, что муниципалитеты региона уже начали подготовку к сезону борьбы с борщевиком. Контракты на проведение мероприятий по удалению сорняка уже заключили Балашиха, Долгопрудный, Кашира, Королев, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Павловский Посад и другие округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.