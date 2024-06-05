Мальчики рождаются в Подмосковье чаще, чем девочки, — с начала 2024 года в регионе зарегистрировали более 15 тысяч мальчиков и 14,5 тысячи девочек. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В Подмосковье ежегодно регистрируется более 70 тысяч новорожденных детей и тенденция нашего региона, что мальчиков у нас рождается больше чем девочек, а каждая 10-я семья — многодетная», — сказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что жители Подмосковья могут воспользоваться комплексной услугой, которая позволяет оформить первые документы на новорожденного. В рамках нее они также могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.