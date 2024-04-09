В Минсоцразвития Подмосковья рассказали о самых популярных технических профессиях
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Технические профессии являются очень востребованными в Подмосковье, в пятерку самых популярных входят слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик, токарь, инженер-технолог, техник по наладке и испытаниям. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Для жителей региона доступны более 12 тысяч вакансий технических специальностей, ознакомиться с ними можно здесь. Кроме того, завтра в регионе стартует «Всероссийская ярмарка трудоустройства», на которой будут размещены площадки топовых и крупных подмосковных производств.
«Здесь же будут представлены популярные технические вакансии и не только они. Так, например, среди работодателей примут участие Россети, Почта России, «Прибор» им. С. С. Голембиовского, крупные торговые сети и т. д. Всего более 200 работодателей! Для всех, кто желает изменить свою сферу деятельности, открыть для себя интересную и комфортную работу — это отличное мероприятие!», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.