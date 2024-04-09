В Минсоцразвития Подмосковья рассказали о самых популярных технических профессиях

«Здесь же будут представлены популярные технические вакансии и не только они. Так, например, среди работодателей примут участие Россети, Почта России, «Прибор» им. С. С. Голембиовского, крупные торговые сети и т. д. Всего более 200 работодателей! Для всех, кто желает изменить свою сферу деятельности, открыть для себя интересную и комфортную работу — это отличное мероприятие!», — добавили в ведомстве.