В Минтрансе Подмосковья назвали самую эффективную сумму штрафа за безбилетный проезд по мнению жителей

Жители Подмосковья считают сумму в одну тысячу рублей самой эффективной в качестве штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом говорят итоги соответствующего опроса, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За этот вариант проголосовали 52% респондентов. Еще 29% отдали свой голос за сумму в пять тысяч рублей, 19% — 2,5 тысячи. Кроме того, жителям региона предложили выбрать оптимальную частоту проверок по выявлению безбилетников в общественном транспорте. 32% граждан отдали голос за ежедневные проверки, 30% — еженедельные проверки, 10% — за проверки два-три раза в неделю. При этом 28% отметили, что проводить проверки по выявлению безбилетных пассажиров не нужно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.